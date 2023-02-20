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Depremzede çocukları eğlendiriyorlar

İstanbul'dan Hatay'a gelen gençler depremzede çocukları eğlendiriyor.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Depremzede çocukları eğlendiriyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerden Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kentlerde yaşayan çocuklar, Yozgatlı gençlerin düzenledikleri etkinliklerle eğleniyor.
İstanbul'da bir araya gelen Yozgatlı gençler, Yozgat Valiliği koordinesinde deprem yaralarının sarıldığı Hatay'ın Hassa ilçesinde, depremzede çocuklara oyun oynayarak depremin etkisini atmaya çalışıyor.
Çocuklara çikolata, çeşitli yiyecek, oyuncak ve balon dağıtan gençler, çizgi film karakteri kostümleriyle çocuklara oyunlar oynatarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.
Gençlerden Muhammed Sertaç Gülce, deprem bölgesindeki yaşananları televizyondan izlediklerini ve çok üzüldüklerini söyledi.
Arkadaşlarıyla deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir şeyler yapmak için hareket ettiklerini ifade eden Gülce, "Arkadaşlarım Ümit Tüzün ve Servet Kaymaz ile depremden etkilenen çocukların yaşadığı travmayı bir nebze olsun unutturmak için kostümler giyerek onları eğlendiriyoruz. Çocuklarla oyun oynadıkça onların mutlu olduğunu görüyoruz, o da bizi mutlu ediyor." dedi. »Haber Merkezi

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Depremzede çocukları Eğlendiriyorlar
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