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Depremzede çocuklar unutulmadı

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan kırtasiye malzemeleri, depremden etkilenen çocuklara iletilmek üzere Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan’a teslim edildi.

06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Depremzede çocuklar unutulmadı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Tüm ülke yardım için adeta seferber olurken, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu da depremzede çocukları unutmadı. Deprem bölgesindeki çocuklar için kampanya başlatan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetimi, hayırseverler eliyle topladıkları kırtasiye malzemelerini Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan’ı ziyaret ederek teslim etti.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ersan Dağdeviren ve Koray Can ile yardım gönüllüsü Ali Osman Dağdeviren’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, depremin yaşandığı günden bu yana bölgeye destek verdiklerini hatırlatarak, “devletimiz gereken desteği sağlıyor. Bizlerde burada katkımız olsun diye yönetim kurulu arkadaşımızla birlikte kampanya başlattık. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak desteklerimiz bundan sonra da devam edecek. Asrın felaketi tüm milletimizin yüreğini yakmıştır. Bizim burada devletimizle el ele olmamız gerekiyor. Devlet millet bu anlayışla hareket ediyor. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayız. Bizler her zaman devletimizin milletimizin yanındayız” dedi.
Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan da böyle bir kampanyayı başlattıkları için Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetimine teşekkür ederek, “6 Şubat tarihinde yaşanan 2 ayrı depremde Türkiye’nin yaklaşık yüzde 16’lık kısmı etkilendi. 15 milyon civarında vatandaşımız bu depreme maruz kaldı. Zor bir süreç. Bir gece evinizde uyurken ne olduğunu anlamadan evim dediğiniz yer mezarınız oluyor. Biz 6 Şubat tarihinde itibaren iki hafta süreyle Valimiz Gökmen Çiçek’in koordinatörlüğünde bölgede bulunduk. Lojistik dağıtımında yardım anlamında onlarla olmaya gayret ettik. Geniş bir coğrafya. 11 ilimizde olan bir afet Türkiye Cumhuriyeti devleti, gücüyle organizasyonuyla 15 milyonun etkilendiği depreme anında müdahale etti. 
Tüm vatandaşlar depremin sabahında bölgeye ulaşmak adına yola çıktı. Kayseri’de Kahramanmaraş’a hayırda yarışacak şekilde hareket etti. Yardımları yağmur olarak Maraş’a yağdırdı. Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Bu zor günleri güzel günlere çevirmeye çalışacağız. Yaşanmışlıklardan ders çıkaracağız. Bir daha böylesine felaketlerin yaşanmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği takdire şayan. Sizlere de bu güzel düşüncesinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Kayseri’miz şu anda çok sayıda depremzedeyi misafir ediyor. Onların ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler gibi STK’lar ile hayırseverlerde sürekli desteklerini veriyorlar. Birliğimizin, kardeşliğimizin dostluğumuzun bir göstergesi olacak bize. Tüm Yozgatlı ve Kayseri hemşehrilerimiz ile tüm yardımsever insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu. »İHA

Son Güncelleme: 06.03.2023 09:11
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