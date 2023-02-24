Depremzede çocuklar moral buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yozgat’ta misafir edilen afetzede aileler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumlarında ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde konaklıyor. Yozgat Belediyesi çalışanları ve gönüllü gençler de, depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gelen minik afetzedelere çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Yozgat Belediyesi çalışanları ve gönüllü gençler, belediyenin resmi maskotları olan Bozokcan ve Bozoknaz ile Yozgat Bozok KYK Yurdunda kalan afetzede çocuklarla bir araya geldi. Bozokcan ve Bozoknaz’a büyük ilgi gösteren çocuklara gönüllü gençler kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler verdi. Minik afetzedelerle oyunlar oynayarak onların güzel zaman geçirmesini sağlayan gönüllü gençler de endişeleri unutturup yüzleri tebessüm ettirmenin mutluluğunu yaşadı. »İHA