Depremzede aileler ağırlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Kredi Yurtlar Kurumu ve kamu misafirhanelerinde misafir edilen depremzedeleri yemekte ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, deprem felaketinin yaralarını milletçe hep birlikte el ele vererek sarmaya çalıştıklarını belirterek bu acı günleri hep birlikte aşacağız mesajını verdi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen ve Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri tarafından hazırlanan moral ve destek yemeğine Yozgat Valisi Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagehan Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın eşi Hilal Karadağ, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Şenol Akın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı.

Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini ileterek şunları söyledi: “Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Katılımlarınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Başta depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bu millete böyle acılar göstermesin. Rabbim sizlere sabırlar ihsan eylesin, sağlık ve afiyetler versin. Yozgat Bozok Üniversitesi özelinde depremden sonra ayni ve nakdi tüm süreçlerde Yozgat Valiliği koordinesinde hep sizlerin yanında olmaya çalıştık. Devletin imkânlarını üniversitemiz özelinde de sizlere sunmak istiyoruz. Bu depremde maalesef acının her tonunu gördük. Sizlerin acısı bizlerin acısı. Sizlerin ülkemizin son yüzyılda yaşamış olduğu en büyük doğal afetten maddi-manevi ve psikolojik açıdan en iyi şekilde çıkmanız adına Cumhurbaşkanımız önderliğinde devletin her kademesiyle yanınızdayız. Bu hadiseden hepimizin çıkaracağı dersler ve ödevler var. Maddi kayıplarımızın devletimiz tarafından daha güzeli ile telafi edileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak bizler de devletimizin bizlere sunmuş olduğu imkanları sizlere sağlıyoruz. Bilin ki her ne sıkıntınız olursa olsun sizlere kapımız, gönlümüz ve ocağımız her daim açık.” ifadelerini kullandı.

Depremin yaralarının sarılması ve izlerinin unutulması amacıyla düzenlenen yemekte masaları tek tek gecen Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ depremzede ailelerle geçmiş olsun dileklerinde bulunarak sohbet etti. »Haber Merkezi