Depremin yaraları sarılıyor

Sorgun Müftüsü Mustafa Kayış, " Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte Maraş’taki bir haftalık görevimizi tamamlayarak dönüş yapmış bulunuyoruz. Depremi o bölgede yaşayan tüm depremzede kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet millet El ele inşallah yaralarımızı saracağız. Benimle birlikte gelen 15 Din Gönüllüsü hocama teşekkür ediyorum. Hepsi kardeşlerine yardım için çadır çadır gezdiler. Yardım götürdüler. Gönüllerine dokundular. Dualarını aldılar."

Müftü Kayış, "Depremzede bölgesinde çalışarak emeğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. »Haber Merkezi