Depremde hayatını kaybetti

Yozgatlıların yakından tanıdığı, iyilik sever yapısı ve şehre sağladığı güzelliklerle tanınan Osman Hulusi Üzüm’ün acı haberini Yozgat İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Muhammed Emin Erbek verdi.

Depremin hemen arından bölgeye giden İHH ekibi arasında yer alan Muhammed Emin Erbek, Osman Hulusi Üzüm ve ailesi ile bölgede yıkılan binalardan kurtarma çalışmalarına katıldı.

Üzüm ailesinin kaldığı apartman enkazındaki çalışmalarla ilgili bilgileri de paylaşan Erbek, 2 gün önceki paylaşımında “3’üncü gündeyiz. Osman Hulusi Üzüm kardeşimi arıyoruz ve hala bulamadık. 3 apartmandan oluşan bitişik nizam bir site. Her dairenin odası başka dairede. Daireler iç içe geçmiş. Alt katta oturanın özel eşyaları bile üst katın tabanından çıkıyor. Varın gerisini siz hesap edin. Bugün az sayıda da olsa canlı çıkmaya devam ediyor. Manzara çok acı. Allah yardım etsin”.

Umutlu bekleyiş Erbek’in açıklamaları ile birlikte yerini acıya bıraktı. Erbek, acı haberi şu sözlerle duyurdu: “Osman Hulusi Üzüm kardeşimin cenazesini bulduk. Rabbim cenneti ve cemali ile müşerref eylesin. Başımız sağolsun. O beni hiç incitmedi rabbim de onu incitmesin. Güzel kalpli güzel kardeşim benim.” »Haber Merkezi