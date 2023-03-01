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Depremde hayatını kaybedenler şehit sayılmalıdır

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, depremde hayatını kaybedenlerin şehitlere verilen haklardan yararlandırılması gerektiğini söyledi. 

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Depremde hayatını kaybedenler şehit sayılmalıdır

İslam âlimlerine göre göçük altında kalarak ölenlerin de hükmen şehit sayıldığına dikkat çeken Taşkın,  İslam dininde Allah yolunda ölenlerden başka dinimizde 7 şehitlik mertebesi bulunduğunu, bunlardan birinin de ayet ve hadislerde belirtildiği üzere enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin olduğuna vurgu yaparak, bu nedenle deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın şehit sayılarak şehitlere verilen haklardan yararlandırılması gerektiğini söyledi. 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelerek 10 ilde yıkıcı etkiye sebep olan depremin ardından şehitlikle ilgili bir soruyu cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da göçük altında kalarak ölen Müslümanların hükmen şehit sayıldığını ifade ettiğini bu nedenle depremde hayatını kaybedenlerin şehit sayılması gerektiğini söyleyen Necip Taşkın, Kanun Hükmünde Kararname ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın şehit sayılması ve birinci derecede yakınlarının şehitlik haklarından yararlandırılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. »Haber Merkezi

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Depremde Hayatını Kaybedenler şehit Sayılmalıdır
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