“Deprem ve Afet Bilinci” konulu konferans

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans salonunda Hastane çalışanlarına ve stajyer öğrencilere yönelik düzenlenen konferansta “Deprem ve Afet Bilinci” konulu brifing verildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Eğitim Birimi ve Yozgat Şehir Hastanesi Sivil Savunma sorumlusu Ercan Korkmaz tarafından sunumu yapılan konferans 2 gün sürdü. Çalışanların afetin ilk anından itibaren ne yapması gerektiği konusu üzerinde durulurken afet bilinci hakkında bilgiler verildi. Ayrıca geçtiğimiz ay yaşanan ve 11 İl’i etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde Yozgat Şehir Hastanesinin deprem sonrasında afet bölgesinde yaptığı faaliyetler de anlatıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem, maalesef ülkemizin bir gerçeği. Depreme karşı almamız gereken önlemlerin başında. Hastanemiz tüm idari birimleri, deprem bölgeleri ve depremzede misafirlerimiz için seferber edildi. Çalışmalarımız ve psikososyal desteklerimiz aralıksız sürüyor. Bu konuda yapılacak araştırma, geliştirme çalışmaları büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede Hastanemiz çalışanları, şehrimize ve ülkemize her türlü katkıyı yapmaya açıktır." »Haber Merkezi