Deprem toplantısı

İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileriyle deprem gündemli aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında, bayan ve erkek görevliler için sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Depremde hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim sonrasında Müftü Ali Gülden, yaşanan deprem felaketinin ardından Din Görevliler tarafından sunulan maddi ve manevi destek hizmetlerini değerlendirip yapılması planlanan hizmetler hakkında istişarede bulundu.

Depremin olduğu günden beri Din Görevliler bölgedeki vatandaşlara yönelik maddi manevi destek sunduğunu ifade eden Gülden, "Müftülüğümüz bünyesindeki Gençlik Merkezi'ni yardım toplama merkezi olarak belirledik. İlimizde misafir edilen depremzede kardeşlerimizin barınma, ev eşyası temini, temel gıda maddeleri vb. ihtiyaçlarının tedariki noktasında diyanet personeli olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca Dini İhtisas Merkezi ve KYK öğrenci yurtlarında misafir edilen depremzede kardeşlerimize maddi ve manevi destek sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Din Görevlileri AFAD yoluyla depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere maddi destekte bulundu. »Haber Merkezi