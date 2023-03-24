Deprem şehitlerine hatıra ormanı

Yozgat'ta, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Yukarı Nohutlu mevkiinde düzenlenen fidan dikim töreninde hayatını kaybeden depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Daha sonra bin 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık, yağmurlu bir havada dikilen fidanların tutması temennisinde bulunarak, "Allah bir daha ülkemizi böyle afetlerle sınamasın." dedi.

Elbistan'dan Yozgat'a gelen depremzede Aliye Ceylan Cırık da hem acılı hem de vücut olarak yorgun olmasına rağmen fidan dikimine koşarak geldiğini belirtti.

“GELECEK NESİLLERE HEYECAN VERECEK”

Zor günleri hep birlikte atlatmanın önemine vurgu yapan Vali Vekili Adnan Kayık, “Bereketli, yağmurlu bir ortamdayız inşallah bu ağaçların hepsi tutacak ve gelecek nesillere, daha iyi bir Türkiye daha iyi bir dünya bırakmak açısından şevk ve heyecan verecek. Allah bir daha ülkemizi böyle afetlerle sınamasın. Bu millete sabır versin. Şu zor günleri biran önce atlatarak en iyi şekilde refah bir seviyeye ulaşılmasını gönülden diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı da herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. »AA »Selma Şahin