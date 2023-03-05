Deprem raporu hazırlandı

Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Profesör Dr. Uğur Temiz, Profesör Dr. Ersin Kolay, Profesör Dr. Nursel Öksüz, Doçent Dr. Yuşa Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Çilsalar Araştırma Görevlisi Yunus Gündüz, Araştırma Görevlisi Behlül Furkan Özel, İnşaat Yüksek Mühendisi İbrahim Aslan’dan oluşan ekip deprem bölgesinde yaptıkları incelemeleri tamamlayarak “6 Şubat 2023 Pazarcık/Ekinözü(Kahramanmaraş) Depremlerine İlişkin Saha Gözlemleri” başlıklı bir raporla yaşanan depremi tüm boyutları ile değerlendirdiler.

37 sayfalık raporda Doğu Anadolu Fay Zonu ve Depremselliği, Deprem Yüzey Kırıklarının Ortofoto Görüntüleri ve Gözleme Dayalı İncelemesi, Mühendislik Jeolojisi Açısından Gözlemler, Kuvvetli Yer Hareketi İvme Spektrumları, Binalardan Gözlenen Hasarlar ve Göçme Nedenleri gibi başlıklara yer verildi.

Yapılan incelemelerin sonuç kısmında ise depremin yol açtığı yıkım ve hasarların sebepleri gözler önüne serildi ve şu maddelere yer verildi: Yıkılan yapıların birçoğunun 2000 yılı öncesi inşa edilmiş olduğu veya küçük yerleşimlerde tamamen kontrolsüz inşa edildiği gözlenmiştir. Bununla beraber 2000 yılı sonrası inşa edilen, nispeten kontrollü ve hazır betonun kullanıldığı yapıların özellikle Nurdağı gibi yerleşimlerde büyük hasarlara uğramasına rağmen göçmediği gözlenmiştir. 7. Yapılarda yıkılma nedenleri olarak, kullanılan malzemenin yetersizliği ve kalitesizliği, oturduğu zeminin taşıma gücünün yetersizliği ve sıvılaşması, yapı elemanı kesitlerinin yetersizliği ve kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırması yapılmaması, korozyona uğramış ve nervürsüz/düz donatı kullanımı ve özellikle binaların alt katlarında ticarethane olarak kullan kısımlarda yapısal düzensizlikler ön plana çıkmaktadır.

Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerince hazırlanan rapora ilişkin olarak bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaşanan depremin yüzyılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçtiğini ve ülkemizin 11 vilayetinde büyük hasara ve can kayıplarına yol açtığını belirterek şunları söyledi: “Ülkemizin değişmeyen bir gerçeği ile 6 Şubat günü yeniden yüzleştik. Deprem bu toprakların bir gerçeği olarak önümüzde dururken diğer taraftan depremin yol açtığı tahribatı en aza indirme noktasında neler yapılmalıdır konusunda düşünmemiz ve bu noktada harekete geçmemiz gerekmektedir. Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik teknik ekip geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinde yaptıkları incelemelerini tamamlayarak bunları rapora dönüştürdüler. Bu süreçte yaptıkları değerli katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, diğer üniversiteler ve farklı kurum ve kuruluşlarca hazırlanan raporların bu noktada ön açıcı bir vazife ifa etmesi temennimizdir. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki tek yürek olduğumuz şu günlerde yaralarımızı da hep birlikte en kısa sürede saracağız.” »Haber Merkezi

