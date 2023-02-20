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Deprem bölgesini ziyaret etti

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, deprem bölgesi olan Hatay’ın Hassa ilçesini ziyaret etti.

20 Şubat 2023 Pazartesi 09:25
Deprem bölgesini ziyaret etti

Başkan Zararsız, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse ile bir araya gelerek depremin ilk gününden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yaptı. Sendika üyesi işçilerle de bir araya gelen Zararsız, üstün gayretleri ve çalışmaları için teşekkür etti.

Zararsız yaptığı açıklamada; “Deprem bölgesinde görevli işçileri de ziyaret ederek, Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sendikamız Adıyaman Şube Başkan Yardımcımıza, depremde hayatını kaybeden kardeşi için başsağlığında bulunduk. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın İnşallah. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, deprem bölgesindeki bulunan Yozgat Valimiz Sn. Ziya Polat ve Çorum Valisi Sn. Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ettik. Allah yar ve yardımcıları olsun İnşallah. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Afet İşleri Komite Üyelerimizi ziyaret ettik. Allah yar ve yardımcıları olsun İnşallah Yozgat Belediye Başkanlığımızın Hatay Hassa'da görevli, koca yürekli emekçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Başta Yozgat Valimiz Sn. Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanımız Sn. Celal Köse'ye, Afat ekibinde olan tüm işçi kardeşlerimize, depremin ilk gününden bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcıları olsun İnşallah.” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir

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Deprem Bölgesini Ziyaret Etti
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