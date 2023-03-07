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Deprem bölgesine ziyaret

Dünya Müslüman Alimler Birliği Kahramanmaraş’ı ziyaret etti.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Deprem bölgesine ziyaret

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve beraberlerindeki heyetle depremi yerinde görüp destek ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. 
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinatörlük merkezine de uğrayan heyet koordinatör Müftü olarak bölgede görev yapan İl Müftüsü Ali Gülden tarafından ağırlanarak din görevlileri tarafından deprem gölgesi gezdirildi. 
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, “Türk halkına taziyelerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara sabrı cemil eylesin. Cenab-ı Hak bu afetlerin tekrarından korusun inşallah.” diye konuştu.
DİN GÖREVLİLERİ VATANDAŞLARIN YANINDA
Ülkemizde yaşanan depremlerin olduğu günden bu yana deprem bölgelerine farklı hizmetler için seferber olan Din Görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, Kahramanmaraş koordinatörü olarak görev yapan İl Müftüsü Ali Gülden’in koordinesinde depremzede vatandaşların ihtiyaçları için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. »Sema Nur Koçaker

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Deprem Bölgesine Ziyaret
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