Deprem Bölgesine üçüncü ekip

Ayrıca İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından depremde zarar gören vatandaşlar için ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatılırken İl Müftüsü Ali Gülden' de afet bölgesine gitti.

Şu ana kadar müftülüğe gelmiş olan yardımları da deprem bölgesine götüren yardım ekibine İl Müftülüğünden 50, Şefaatli ve Yerköy'den 15, Boğazlıyan Müftülüğünden 12, Sorgun Müftülüğünden 5, Akdağmadeni Müftülüğünden 7, Saraykent Müftülüğünden 2 olmak üzere 91 Din Görevlisi katıldı. 4 araçlık konvoy halinde deprem bölgesine hareket eden Din Görevlileri depremde zarar gören vatandaşlarımıza manevi destek sunacak. »Haber Merkezi