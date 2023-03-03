Deprem bölgesine odun yardımı

Demiryürek konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardımlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesine bir kamyon odun gönderdik. Bizlerin bu yardımında destekte bulunan Metin Şahin'e ve herkese teşekkür ediyorum."
»Haber Merkezi
03 Mart 2023 Cuma 02:28
Demiryürek konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardımlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesine bir kamyon odun gönderdik. Bizlerin bu yardımında destekte bulunan Metin Şahin'e ve herkese teşekkür ediyorum."
Son Güncelleme: 03.03.2023 09:14