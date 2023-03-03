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Deprem bölgesine odun yardımı

Akdağmadeni Sazlıdere köyü İmam Hatibi Abdullah Hakan Demiryürek, "Depremin ilk gününden itibaren halkımızın çok ciddi manada canla başla bir çaba içerisine girdiğine şahitlik ediyoruz.” dedi.

03 Mart 2023 Cuma 02:28
Deprem bölgesine odun yardımı

Demiryürek konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardımlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesine bir kamyon odun gönderdik. Bizlerin bu yardımında destekte bulunan Metin Şahin'e ve herkese teşekkür ediyorum." 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.03.2023 09:14
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