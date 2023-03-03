Deprem bölgesine odun yardımı

Demiryürek konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yardımlarımızı aralıksız olarak ihtiyaca göre deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesine bir kamyon odun gönderdik. Bizlerin bu yardımında destekte bulunan Metin Şahin'e ve herkese teşekkür ediyorum."

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