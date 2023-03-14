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Deprem bölgesine kütüphane

Türkiye genelinde şehitler adına kurduğu kütüphanelerle tanınan Kocaeli’nde gazetecilik yapan Bizim Gazete isimli gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı hemşerimiz gazeteci Mustafa Eranıl; deprem bölgesinde de kütüphane kurmak için çalışmalara başladı.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Deprem bölgesine kütüphane

Hatay’ın Defne İlçesi Orhanlı Mahallesi’nde kurulan Orhanlı Çadırkent Sahası’na ‘Deprem Şehitleri Kütüphanesi’ kurulumu ilk etapta için 2 bin adet kitap gönderdi. Çadırkent içinde kurulacak kütüphane; ilkokul; ortaokul ve lise seviyesinde ki öğrencilere hitap edecek. Kütüphaneye konulacak kitapları; kütüphanenin kurulum organizasyon işleri ile ilgilenen Hatay nüfusuna kayıtlı Ayşegül Bahtiyar’a teslim eden Gazeteci Mustafa Eranıl; deprem bölgesinde ki diğer yerlerde de kütüphane kurulması için çalışma başlatacağını söyledi. 
HER ŞEYİN BAŞI EĞİTİM
Asrın felaketinde yerle bir olan her bir ilimizin yeniden ayağa kalkması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Eranıl, ‘Yıkılan binalar yapılır. Fabrikalar yeniden kurulur ve çalışır.   Ancak, bunlardan daha önemli olan şey eğitimdir. Eğitimli bireylerin yetişmesi demek; toplumun gelişmesi; sağlam binaların yapılması; deprem bilincinin oluşturulması anlamına geliyor. Bu yüzden, bizimde üzerimize kütüphaneler kurmak düşüyorsa; imkânlarımızın elverdiği ölçüde kütüphane kurmak, eğitime destek vermek, çocuklarımızın ve neslimizin kitaplarla buluşmasını sağlamak zorundayız. Bu nedenle Hatay’ın Defne İlçesi’nde kurulmuş bulunan Orhanlı Çadırkent içine kurulacak olan ‘Deprem Şehitleri Kütüphanesi’ için ilk etapta 2 bin kitabı; bu işin organizasyonunu yapacak olan Ayşegül Bahtiyar’a teslim etmiş bulunuyorum. Bundan sonra da kitap desteğimiz devam edecektir. Eğitimden hiçbir yavrumuzun, mahrum kalmaması gerekiyor. Bu ülkenin başına ne geldiyse; eğitimsiz bireylerin icra mercilerinde bulunmasından gelmiştir. Bilinçli toplumlar; eğitimle mümkün olur.’ dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesine Kütüphane
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