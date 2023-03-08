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Deprem bölgesine gönderildi

Yozgat İl Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakıf Yozgat Şubesi organizesinde Sorgun ve Çandır ilçe müftülükleri tarafından ve hayırseverler tarafından hazırlanana 3 tır dualarla deprem bölgesine uğurlandı.

08 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Deprem bölgesine gönderildi

Sorgun ve Çandır ilçe müftülükleri tarafından birer tır insani yardım malzemesi, depremlerden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan 3 yardım tırı Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu tarafından yapılan dua ile gönderildi. 
Yapılan uğurlama programına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, din görevlileri ve TDVgönüllüleri katıldı. »Haber Merkezi

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Deprem Bölgesine Gönderildi
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