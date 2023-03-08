Deprem bölgesine gönderildi

Sorgun ve Çandır ilçe müftülükleri tarafından birer tır insani yardım malzemesi, depremlerden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan 3 yardım tırı Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu tarafından yapılan dua ile gönderildi.

Yapılan uğurlama programına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, din görevlileri ve TDVgönüllüleri katıldı. »Haber Merkezi