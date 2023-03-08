Deprem bölgesine gönderildi

Sorgun ve Çandır ilçe müftülükleri tarafından birer tır insani yardım malzemesi, depremlerden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan 3 yardım tırı Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu tarafından yapılan dua ile gönderildi.
Yapılan uğurlama programına İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, din görevlileri ve TDVgönüllüleri katıldı. »Haber Merkezi
Sorgun ve Çandır ilçe müftülükleri tarafından birer tır insani yardım malzemesi, depremlerden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla, hayırseverlerin yardımlarıyla hazırlanan 3 yardım tırı Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu tarafından yapılan dua ile gönderildi.