Deprem bölgesindeki çocuklar için

Gönüllü kursiyerler, depremden etkilenen çocukların normal yaşama daha çabuk dönmesi ve travmalarını hafifletmek için harekete geçti.

Çekerek Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri, çeşitli hayvan ve karakterlerin figürlerinden el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları deprem bölgesine göndererek, çocukların yüzünü güldürmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki aileler için daha önce kıyafet, nevresim takımı, yastık kılıfı gibi gündelik eşya diken Çekerek Halk Eğitim Merkezi, deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için oyuncak yapıyor.

Deprem bölgesi için başlatılan yardım ve dayanışma kampanyasına erzak, kıyafet ve ev eşyası dikimi yaparak büyük destek veren Çekerek Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü, çocuklar için de harekete geçerek farklı ebat ve renklerde çeşitli figürlerden oluşan oyuncaklar hazırlamaya başladı.

Depremden etkilenen çocukları bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını belirten kursiyerler "Arkadaşlarımızla çocuklar için doğal oyuncaklar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların yüzleri gülsün, mutlu olsunlar. Bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturabilirsek ne mutlu bize. İnşallah bu oyuncakları aldıklarında mutlu olurlar." dediler. Kurs bünyesinde hazırlanan nevresim, ev eşyası ve oyuncakların hafta içinde bölgeye gönderileceği belirtildi. »Alpaslan Demir