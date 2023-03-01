Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.237,33
ALTIN
1.108,85
DOLAR
18,89
STERLİN
22,75
EURO
19,97

Deprem bölgesindeki çocuklar için

Çekerek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen çocuklar için oyuncak üretimi gerçekleştirildi. 

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Deprem bölgesindeki çocuklar için

Gönüllü kursiyerler, depremden etkilenen çocukların normal yaşama daha çabuk dönmesi ve travmalarını hafifletmek için harekete geçti.
Çekerek Halk Eğitim Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri, çeşitli hayvan ve karakterlerin figürlerinden el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları deprem bölgesine göndererek, çocukların yüzünü güldürmek istiyor. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki aileler için daha önce kıyafet, nevresim takımı, yastık kılıfı gibi gündelik eşya diken Çekerek Halk Eğitim Merkezi, deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için oyuncak yapıyor. 
Deprem bölgesi için başlatılan yardım ve dayanışma kampanyasına erzak, kıyafet ve ev eşyası dikimi yaparak büyük destek veren Çekerek Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü, çocuklar için de harekete geçerek farklı ebat ve renklerde çeşitli figürlerden oluşan oyuncaklar hazırlamaya başladı.
Depremden etkilenen çocukları bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını belirten kursiyerler "Arkadaşlarımızla çocuklar için doğal oyuncaklar yapıyoruz. Deprem bölgesindeki çocukların yüzleri gülsün, mutlu olsunlar. Bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturabilirsek ne mutlu bize. İnşallah bu oyuncakları aldıklarında mutlu olurlar." dediler. Kurs bünyesinde hazırlanan nevresim, ev eşyası ve oyuncakların hafta içinde bölgeye gönderileceği belirtildi. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 28.02.2023 17:43
Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesindeki çocuklar Için
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Destek sağlamaya devam
Destek sağlamaya devam
Coşgun ve Dereli ziyaret etti
Coşgun ve Dereli ziyaret etti
Düğenci’den ziyaret
Düğenci’den ziyaret
Emektarlarla buluştu
Emektarlarla buluştu
Güvenlik ve asayiş konuşuldu
Güvenlik ve asayiş konuşuldu
Sandalyesinde ölü bulundu
Sandalyesinde ölü bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim