Deprem bölgelerine ‘Mutfak seti’

Ak Parti Kadın Kolları İl Başkan Erva Kevser Yurtlu, Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren her kademesi ile sahada olan AK Parti kadın kolları teşkilatları ile özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ve temin için seferber olduğunu söyledi.

Yurtlu yaptığı açıklamada; “Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Sıcak sofralar tekrar kurulsun" kampanyası çerçevesinde mutfak setleri hazırlamaya başladık. Hazırlanan mutfak setleri, çadır veya konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara teslim edilecek. Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz, kampanyaya destek olmak isteyenlerin mutfak setlerini Yozgat AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına getirmelerini rica ediyoruz. Bu zorlu süreçleri birlik beraberlik ile aşarak Yaraları Birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker