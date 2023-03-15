Denetimler sürüyor

Ekipler yapmış oldukları denetimlerde tek tek inceleme yaparak, işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıyor. İlçede, İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde ürün güvenliği ve güvenilir gıda arzına yönelik; genel temizlik, personel hijyeni, kaliteli gıda malzemesi kullanımı, ürünlerin muhafaza koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, işletme kayıt belgesi, haşere ve kemirgenlerle mücadele, hijyen eğitimi belgesi varlığı gibi konular denetim ekiplerince kontrol edilerek karşılaşılan olumsuzluklarla ilgili gerekli uyarılar yapılıyor. »Haber Merkezi