Denetimler sürüyor

Denetimler sırasında; fırınları ekmek gramajı hususunda denetleyen ekipler, ayrıca fiyat tarifelerine uygunluk gibi hususları da kontrol etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için de denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde imalathanelerde çalışanlar, kişisel bakım ve temizlikleri bağlamında denetlenerek, üretim sırasında galoş ve bone takmaları konusunda uyarıldı. Burada amacımız fırınların gramaj ve hijyen kurallarına uyması, vatandaşlarımızın daha steril ortamda güvenilir ortamlarda hazırlanmış ekmekleri almalarını sağlamaktır. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." denildi.

Denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, vatandaşlardan da gördükleri aksaklıkların Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesini istediklerini dile getirdi. »Haber Merkezi