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Denetim elden bırakılmadı

Yozgat Belediyesi zabıta ekipleri, yaşanabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için 2022 yılında da denetimi elden bırakmadı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Denetim elden bırakılmadı

Halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması için belirlenen belediye emir ve yasaklarına karşı öncelikle önleyici tedbirlerin alınması ve olumsuzlukların takip edilmesi amacıyla, yoğun bir çaba harcayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında başarılı bir performans ortaya koydu.
Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne her ihbar ve şikâyet değerlendirildi, çözüme kavuşturuldu, sonuca bağlandı.
Tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak özellikle marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket denetimlerine ağırlık veren ekipler, 2022 yılında bin 500 iş yeri denetimi yaptı. 2022 yılında yeni faaliyete başlayan 100 işyerine ruhsat ve işyeri açma belgesi verildi. Umumi açık yerlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
"ZABITA EKİPLERİMİZ HER YERDE"
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Yozgat’ta vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında büyük çaba gösteren Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi kutluyorum. 2022 yılında da canla başla ve aşkla çalışarak halkımıza hizmet ettiler. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum ki zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat her yerde, daima hazır bir şekilde vatandaşımızın huzuru için çalışmaya devam edecek.” dedi. »Alpaslan Demir

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Denetim Elden Bırakılmadı
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