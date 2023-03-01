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‘Demokrasiye vurulan darbe’

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, 28 Şubat 1997 post modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.  

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Demokrasiye vurulan darbe’

Başkan Taşdemir yaptığı açıklamada; “Kadınların başörtüsü olduğu için okullara giremediği, dinini vecibelerini yerine getirmek isteyen insanların adeta kamusal alandan silindiği, var olan toplumsal düzeni korku ve tehlike mantığına endeksleyen kararların kâğıda döküldüğü günün adıdır 28 Şubat. Türkiye tarihine “post modern darbe" olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride bırakalı 26 yıl oldu. Milli irade üzerine vesayet odaklarının ekonomik, siyasi, askeri ve hak-hukuki yönden çöktüğü bir dönemdi. Türkiye çok ciddi bedeller ödedi. Sokakta gezen her ferdin hissettiği bir dönemdi açıkçası bu. Üniversitedeki öğrencisinden tutun, kamu veya özel sektörde çalışanlara kadar; onun dışında siyasilerin kapatma davasıyla siyasetten uzaklaştırılmaları; Sayın Cumhurbaşkanımızın bir şiir okumasıyla hapse girmesi. Bunların hepsi 28 Şubat dönemindeki vesayet odaklarının Türkiye’ye yapmaya çalıştıkları ve oldukça yoğun yaşanan bir dönemdi ama bu dönemden Türkiye bedel ödese de çıktı. Türkiye çok değişti. Özgürlükler, adalet, insan haklarında o günlerle kıyaslanmayacak bir noktaya geldi. İnsanların inançlarını, düşüncelerini, istediği gibi giyinmelerini, özgürlüklerini yaşayabildikleri bir Türkiye var artık. Siyasetin artık sadece milletin iradesiyle şekillendiği, vesayet odaklarından güç almadığı ve milletin iradesinin dışında da başka bir güce teslim olmadığı bir siyaset anlayışı var artık Türkiye’de. Milli iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçecekler.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Demokrasiye Vurulan Darbe
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