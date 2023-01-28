“Demiryoluna sahip çıkın!”

Demiryollarında yaşanan sorunlara yönelik daha önce soru önergesi de veren Milletvekili Keven yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslenerek şunları kaydetti: “Çağrım Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürünedir. Ankara-Kayseri demiryolu hattı üzerinde bulunan Yozgat ilimize bağlı Yenifakılı ilçe istasyonunda 11 Ocak’ta yolcu treninin çarpması sonucu Hamide İler adlı bir yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yine Yerköy ve Şefaatli istasyonları arasında bulunan Karanlıkdere bölgesinde sık sık tren kazaları yaşanmaktadır. Bu kazaların sorumlusu demiryollarındaki taşeronlaşma ve küçülme politikasıdır. Şefaatli ve Yenifakılı ilçe istasyonlarında çalışan tek bir personel bulunmamaktadır. Güvenlik görevlisi dahi çalıştırılmamaktadır. Gece yarısı rötar yapmış bir trene binecek bir kadının, bir çocuğun güvenliğini kim sağlayacak? Kış günlerinde yolcu bekleme salonu nasıl ısıtılacak, soruyorum. Bu istasyonlarımıza acil personel görevlendirilmeli ve yolcuların güvenliği sağlanmalıdır. Aksi takdirde, kaybedeceğimiz her candan siz sorumlu olacaksınız. Mirasyedi gibi, cumhuriyetin tüm birikimini sattınız, hiç olmazsa demiryollarına sahip çıkın.”

20 Kasım 1925 tarihinde hizmete açılan Yerköy istasyonu ile demiryoluna kavuşan Yozgat halkının kullandığı 100 yıllık tarihi demiryolunda yaşanan sorunlar uzunca bir süredir gündemde yer buluyor. Sık sık tren kazalarının yaşandığı Karanlıkdere bölgesinde en son 11 Eylül 2022 tarihinde yolcu treni raydan çıkarken, en son maddi hasarlı tren kazası ise 7 Ekim 2020’de yaşanmıştı. Sektör uzmanları da sık sık yaşanan tren kazalarının demiryollarında personel sayısının azaltılması, hat bakımını ve yol güvenliği sağlayan görevlilerin başka işlerde çalıştırılması ve küçülme politikasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. »Haber Merkezi