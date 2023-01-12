Değerlerine sahip çıkıyorlar

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; "Değerler Özümüzdür" projesi ile vizyon sahibi, toplumsal, kültürel ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmek; bu değerlerin davranışa dönüştürülmesi yoluyla bireylerin kişiliğinin her yönüyle gelişmesi sağlanarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak ve bu şekilde sağlıklı nesiller yetiştirmek amaçlanıyor.” Dedi.

Yazıcı yaptığı açıklamada; "Değerler Özümüzdür" projesine 12.209 öğrenci ve 1.457 personel katılmış olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılında il bazında toplam 137 Şehit ailesi ve 120 Gazilerimiz ve yakınları ziyaret edilmiştir. Projemize katkı ve katılım sağlayan öğrenci ve personellerimize teşekkür eder, şehitlerimize Allah tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür dileriz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi