Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.728,88
ALTIN
1.133,63
DOLAR
18,78
STERLİN
22,88
EURO
20,25

Değerlerine sahip çıkıyorlar

Yozgat Valiliği bünyesinde planlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan ESER Projesinin alt projesi olan "Değerler Özümüzdür" projesi devam ediyor. 

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Değerlerine sahip çıkıyorlar

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; "Değerler Özümüzdür" projesi ile vizyon sahibi, toplumsal, kültürel ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmek; bu değerlerin davranışa dönüştürülmesi yoluyla bireylerin kişiliğinin her yönüyle gelişmesi sağlanarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak ve bu şekilde sağlıklı nesiller yetiştirmek amaçlanıyor.” Dedi.
Yazıcı yaptığı açıklamada; "Değerler Özümüzdür" projesine  12.209 öğrenci ve 1.457 personel katılmış olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılında il bazında toplam 137 Şehit ailesi ve 120 Gazilerimiz ve yakınları ziyaret edilmiştir. Projemize katkı ve katılım sağlayan öğrenci ve personellerimize teşekkür eder, şehitlerimize Allah tan rahmet, Gazilerimize sağlıklı ve hayırlı bir ömür dileriz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Değerlerine Sahip çıkıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SHM sayısı 5’e ulaştı
SHM sayısı 5’e ulaştı
Şefkat eli uzatılıyor
Şefkat eli uzatılıyor
istişare yapıldı
istişare yapıldı
Emniyet geçit vermiyor
Emniyet geçit vermiyor
Bir günde iki sözleşme
Bir günde iki sözleşme
Esnafı dinledi
Esnafı dinledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim