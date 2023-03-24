Değerlendirme yaptı

Ziyaretleri kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Yoldaş, sohbet ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirdi.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası öğretmenlere, yardımcı personellere ve okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi