Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.061,99
ALTIN
1.221,08
DOLAR
19,07
STERLİN
23,45
EURO
20,67

Değerlendirme yaptı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş bulduğu her fırsatta okul ziyaretlerini sürdürüyor. 

24 Mart 2023 Cuma 02:00
Değerlendirme yaptı

Ziyaretleri kapsamında Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesini ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. 
Öğrencilerle bir araya gelen Yoldaş, sohbet ederek eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirdi. 
Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Yoldaş, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulundu.
Toplantı sonrası öğretmenlere, yardımcı personellere ve okul idarecilerine teşekkür eden Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı Ramazan’a kavuştu
Yozgatlı Ramazan’a kavuştu
Tek yürek hatıra ormanı
Tek yürek hatıra ormanı
işsizlik yüzde 10,4 oldu
işsizlik yüzde 10,4 oldu
“Kurtaracağız”
“Kurtaracağız”
Bozok takımı LEMATEK finalde
Bozok takımı LEMATEK finalde
Sarıkayalılardan depremzedelere destek
Sarıkayalılardan depremzedelere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim