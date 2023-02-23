Değerlendirme yapıldı

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Yenifakılı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. 

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
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Toplantıya okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler katılım sağladı. 
Toplantıda ilçeye gelen depremzede vatandaşların okul çağındaki çocuklarının okullara nakilleri, ihtiyaçlarının karşılanması, psikososyal destek sağlanması, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kursların açılması konuları değerlendirildi. Bu konuda kararlar alındı ve planlamalar yapıldı.
Ayrıca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. yarıyılı eğitim ve öğretim faaliyetleri planlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, “ 6 Şubat tarihinde ülkemize ve milletimize büyük acı yaşatan deprem nedeniyle ilçemize gelen depremzede misafirlerimizin okul çağındaki çocuklarının okullarımıza nakilleri, ihtiyaçlarının karşılanması, psikososyal destek sağlanması, Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kursların açılması konularını değerlendirdik.  Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminin hayırlı, sağlıklı ve başarılı bir dönem olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:26
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