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Değerlendirme toplantısı

Diyanet işleri Başkanlığı 'Kitap Oku-yorum' projesi kapsamında Sarıkaya İlçesinde imamlara "Hz. Peygamber'in Örnekliğinde Sözsüz İletişim" adlı kitabı değerlendirme toplantısı yapıldı. 

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Değerlendirme toplantısı

Düzenlenen toplantıda kitap hakkında şu bilgiler verildi; “Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatından farklı iletişim örneklerinin yer aldığı bu kitapta birçok faydalı bilgi yer almaktadır. Sözsüz iletişim, kişinin duygu ve düşüncelerini, isteklerini, karşısındakine bilinçli veya bilinçsiz olarak aktarmasıdır. Sözcüklerin kullanılmadığı bu iletişim biçimi, jestler, mimikler, oturuş, duruş, susma, sesin rengi ve müziği, beden dili, mekân ve zaman özellikleri, renk ve giyim-kuşam kodlarını içerir. Sözsüz iletişim, iletişimsizliği imkânsız kılar. Bedenimizin en belirgin ve en keskin anlamları yüzümüzdedir. Bir yüzde yüzlerce anlam gizlidir. Araştırmalara göre yüzdeki 80 adale, 7000 den fazla yüz ifadesi oluşturabilmektedir. Karşılıklı yüz yüze iletişimde anlamların yapılandırılmasında, sözcüklerin ortalama yüzde 10, ses tonunun yüzde30 ve beden dilini oluşturan jest ve mimiklerin yüzde 60 rol oynadığı bilinmektedir. Dünyada tekrarlanamayacak olan tek şey ilk izlenimdir. İnsanlar üzerinde oluşturduğumuz ilk izlenim ilk 30 saniye içinde oluşur. Bu süreyi bilinçli olarak kullanmak, karşımızdakiler üzerinde istediğimiz izlenimin doğmasına imkân verir. Hz. Peygamber (s.a.s.) göz temasını her zaman muhataplarıyla olumlu iletişim kurabilmek için kullanmıştır. Bakışları vasıtasıyla, bazen onlara karşı duyduğu sevgiyi yansıtmış, bazen bir annenin yavrusuna beslediği gibi en derin merhametini dile getirmiş, bazen de hoşuna gitmeyen hususlarda bir babanın evladına karşı koruyucu tavrı ile nasihat ve ikazda bulunmuştur. Ancak asla muhatabının arkasından onu rencide edecek şekilde kaş-göz işareti yapıp, incitici bir tavır takınmamıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) hayatında sözlü iletişim yöntemlerinin yanı sıra beden dilinin ve sözsüz iletişim yöntemlerinin daha da öne çıktığını görmekteyiz. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir tebliğci, bir mürşid, bir muallim olarak konuşmasına ek olarak duruşuyla, yürümesiyle, kıyafetiyle hatta susmasıyla hedef kitle üzerinde kalıcı izler bırakmıştır. Sahabe onun(s. a. s.) her halini büyük bir titizlikle gözlemlemiş ve her hareketini nasıl algıladıysa ayrıntılarıyla bizlere aktarmıştır. Böylelikle bizler bizzat görme imkânı bulamadığımız, dolayısıyla sözsüz iletişim boyutuna şahitlik edemediğimiz Resulullah'ın (s.a.s.) her halini ashabdan öğrenmekteyiz. Şüphesiz İslam’ı en güzel şekilde yaşamanın ve anlatmanın yolu Resulullah'ın (s.a.v.) metodunu takip etmekle mümkün olacaktır.” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

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