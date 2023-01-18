Daha konforlu yollar

Çapanoğlu Mahallesi ve Eskipazar Mahallesi bağlantısını sağlayacak yol çalışması tamamlandığından 1. Etap TOKİ konutları ile Eskipazar Mahallesi arasında güvenli, konforlu ve Yozgat’a yakışır bir yol hizmete açılacak.

Yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrimizin neredeyse her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Yapımı tamamlanan yollarımız ile birlikte vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu yollara kavuşuyor. Bu kapsamda belediye olarak vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yolculuk yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Devam eden çalışmalarımızda inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi. »Haber Merkezi