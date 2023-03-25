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Coşkuyla kutladılar

Yerköy ilçesine bağlı Saray Köyü, Saray Yibitaş İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Coşkuyla kutladılar

Okul bahçesinde gerçekleştirilen kutlamaya öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 
Okul yönetimi, öğrencilere Baharın müjdesi, nevruz bayramın anlam ve önemine ilişkin çeşitli konuşmalar yaptı. 
Nevruz bayramı dolayısıyla, öğrenciler ateş yakarak ve ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişimini kutladılar.
Nevruz ateşi yakılarak, baharın müjdesi kutlanırken okul yönetimi, Nevruz Bayramı'nın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ve öğrencilerin kültürel değerleri öğrenmesine ve benimsemesine katkı sağladığını hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundular. »Haber Merkezi

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Coşkuyla Kutladılar
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