Coşar: “Gayretle çalıştık”

4 yıldır birçok alanda en iyi hizmeti sunabilmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, desteklerini esirgemeyen vatandaşına da teşekkür etti.

“EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA ÇALIŞTIK”

Görev sürecinde birçok proje yaptıklarını belirten Başkan Coşar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, ilçemize olan sevdamız ile 4 yıldır birçok alanda en iyi hizmeti sunabilmek, nice projeyi hayata geçirebilmek için büyük bir gayretle çalıştık ve inşa ettik. Türkiye yüzyılında da kıymetli eserler üretmeye, güçlü yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Seçim öncesinde de sonrasında da bizlere güvenen, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi