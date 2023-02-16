Coşar, deprem bölgesinde

Belediye Başkanı Coşar, deprem felaketinde büyük yıkım yaşanan şehirlerden Hatay’a gitti. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından harekete geçen Boğazlıyan Belediyesi ekipleri, yaraların bir an önce sarılması için ilçe halkıyla seferber oldu, yardım kamyonları, iş makineleri ve ekiplerini bölgeye sevk etmişti. Depremin en çok zarar verdiği illerin başında gelen Hatay’a giden Başkan Coşar, vatandaşlarla bir araya geldi, Belediye ekiplerinin sürdürmüş olduğu çalışmaları yerinde takip etti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar; “Boğazlıyan Belediyesi olarak tüm imkânlarla ve hemşehrilerimizin desteği ile deprem bölgesindeki yaraları sarmak için el ele, gönül gönüle, güçlü bir mücadele yürütüyoruz.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından deprem felaketinde büyük yıkım yaşanan şehirlerden Hatay’a giden Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar, burada vatandaşlarla bir araya geldi, Belediye ekiplerinin sürdürmüş olduğu çalışmaları yerinde takip etti.

“Seferber ettiğimiz tüm imkânlarımızla sahadayız, beraber atlatacağız. Deprem bölgelerinde devlet ile millet dayanışmasının en güzel örneğini görüyoruz.” diyen Coşar, yaptığı açıklamada; “Devletimiz tüm kurumları ile koordinasyon içerisinde seferberlik halinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Zorlu süreci el ve gönül birliği ile aşacağız. Sahada biriz, yüreklerde bir.” ifadelerini kullandı.

Coşar, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde sevginin ve dayanışmamızın gücüyle birlik içinde olmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız. Deprem Bölgelerinde canla başla çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Bölgede arkadaşlarımız büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Devlet ile millet kenetlenmiş durumda. Allah herkesten razı olsun. İnşallah el birliği ile bu acı dolu zor günlerin üstesinden geleceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Gökhan Coşar, ayrıca Afet bölgesinden gelen vatandaşları ilçede misafir ettiklerini ve ihtiyaçları noktasında yakinen ilgilendiklerini de sözlerine ekleyerek, “Büyük bir duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hatay’ın Hassa ilçesinde vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Daha sonra Kırıkhan’da konteyner kent kurulumu için bölgede incelemelerde bulunduk. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” açıklamasında bulundu.»Haber Merkezi