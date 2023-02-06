çorba Ikramı

Soğuk havalarda Eski Askerlik Şubesi önünde vatandaşların içleri ısınsın diye kurulan stantlarda ikram edilen çorba vatandaşları memnun etti. Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, üyeleri ile birlikte vatandaşlara çorba ikram edip sohbet etti. Soğuk havada ikram edilen sıcacık mercimek çorbalarını içen vatandaşlar, Başkan Taşdemir'e teşekkür etti.

Başkan Taşdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Havaların soğuması ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Eski Askerlik Şubesi önünde standımızı kurarak vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Bu soğuk kış gününde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa içini ısıtmak istedik. Sohbet eşliğinde vatandaşlarımıza çorba ikram ettik. Vatandaşlarımıza hizmet etmek ve memnuniyetlerini görmek bizleri de mutlu ediyor." »Haber Merkezi