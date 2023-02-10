‘Çorba Evi’ hizmet veriyor

İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, Çorba Evimiz, Hatay’da kurulan sahra hastanesinin bahçesinde faaliyete geçti. İlk gün yaklaşık 10 bin bardak çorba ikramında bulunduklarını söyledi.

Açıkgöz, “Kaymakamlığımız koordinesinde Belediye Başkanlığımızın ve Belde Belediyelerimizin destekleriyle 24 saat sıcak çorba hazırlayacak bir aşevi kurmak için yola çıkmıştık. “Sıcak Çorba Evi”mizi açtık. 24 saat sıcak çorba hazırlayacak bir aşevi kurmak için mücadele verdik. Bölgede ilk etapta bir “Sıcak Çorba Evi” açtık. İlk birkaç günün ardından hızlı bir şekilde bu noktayı, aşevi olarak tam kapasite çalıştırmaya başladık. İki büyük çadırda hizmet veriyoruz. Tüm teçhizatımız hazır ve tedbirlerimizi aldık. Aylar boyunca aksaklık yaşamadan hizmet verecek şekilde lojistik planlarımızı yaptık. 29 gönüllü personelle 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. İnşallah burada tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Başta Valimiz Ziya Polat olmak üzere Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a, Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’ye, Dedefakılı Belediye Başkanımız Haydar Coşkun’a emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarına gün boyu durmaksızın çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın ve din görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz bu zor günleri de atlatacak. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi.

»Alpaslan Demir