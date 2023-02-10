Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,27
DOLAR
18,83
STERLİN
22,85
EURO
20,22
Flaş Haber
20 Şubat’a kadar ara
Kapat

‘Çorba Evi’ hizmet veriyor

Saraykent Kaymakamlığı tarafından deprem bölgelerine gönderilen ‘Çorba Evi’ faaliyete geçti.

10 Şubat 2023 Cuma 02:00
‘Çorba Evi’ hizmet veriyor

İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, Çorba Evimiz, Hatay’da kurulan sahra hastanesinin bahçesinde faaliyete geçti. İlk gün yaklaşık 10 bin bardak çorba ikramında bulunduklarını söyledi.
Açıkgöz, “Kaymakamlığımız koordinesinde Belediye Başkanlığımızın ve Belde Belediyelerimizin destekleriyle 24 saat sıcak çorba hazırlayacak bir aşevi kurmak için yola çıkmıştık. “Sıcak Çorba Evi”mizi açtık. 24 saat sıcak çorba hazırlayacak bir aşevi kurmak için mücadele verdik. Bölgede ilk etapta bir “Sıcak Çorba Evi” açtık. İlk birkaç günün ardından hızlı bir şekilde bu noktayı, aşevi olarak tam kapasite çalıştırmaya başladık. İki büyük çadırda hizmet veriyoruz. Tüm teçhizatımız hazır ve tedbirlerimizi aldık. Aylar boyunca aksaklık yaşamadan hizmet verecek şekilde lojistik planlarımızı yaptık. 29 gönüllü personelle 24 saat aralıksız hizmet veriyoruz. İnşallah burada tüm gücümüzle gayret edeceğiz.  Başta Valimiz Ziya Polat olmak üzere Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a, Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’ye, Dedefakılı Belediye Başkanımız Haydar Coşkun’a emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarımıza ve teşkilatlarına gün boyu durmaksızın çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın ve din görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz bu zor günleri de atlatacak. Allah devletimize zeval vermesin.” dedi. 
»Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Çorba Evi Hizmet Veriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Öğrencilere var ama ailelere yer yok!
Vatandaşların hizmetinde
Vatandaşların hizmetinde
Akdağmadeni kenetlendi
Akdağmadeni kenetlendi
Son yolculuklarına uğurlandılar
Son yolculuklarına uğurlandılar
126 polis gönderildi
126 polis gönderildi
Kalbine yenik düştü
Kalbine yenik düştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim