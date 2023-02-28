Çorba dağıtımı devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ‘’Sabahın erken saatinde derse yetişmeye çalışan öğrencilerimiz için küçük bir ikram. Öğrencilerimiz bizim için çok önemliler. Onların mutlu olması bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Sorgun Belediyesi ekipleri, her gün sabah saatlerinde İlçede eğitim verilen liselerde kurulan stantlarda okula gelen öğrencilere çorba ikramı yapıyorlar. Soğuk kış günlerinde yapılan çorba ikramıyla ısınan öğrenciler, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür etti. »Haber Merkezi