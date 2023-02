"ÇOK CiDDi BiR OPERASYON"

Depremin yarattığı acıları geride bırakabilmek için gayret sarf eden herkese şükranlarını sunan Oktay, son 24 saatte en kazlardan sağ kurtarılan 121 vatandaşın bulunduğunu kaydetti.

Oktay, 72 saatten sonraki sağ kurtarılmaların, canla başla sahada arama kurtarma, destek faaliyetinde bulunan ekiplerin ümitleri ve umutları nasıl sağ tuttuğunun güzel bir hikayesi olduğunu belirterek, Hatay'da kurtarılan 5 yaşındaki Hazal ve annesinin yürekleri ısıttığını söyledi.

Şu anda 29 bin 622 arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu aktaran Oktay, köylere de yoğunlaştıklarını, her bir köye ulaşana kadar faaliyetlerinin bitmeyeceğini ifade etti.

Bu arama kurtarma ekiplerinden 6 bin 479'unun farklı ülkelerden geldiğini belirten Oktay, 75 ülkeden gelen ekipler nedeniyle bu ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti: "Ne yazık ki bizi üzen, üzmeye devam eden hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla 17 bin 674 olmuş durumda. Bir kez daha her birine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Her birinin yakınlarına, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum, sabırlar niyaz ediyorum. Kurtarılan ve tedavisi devam edenler var, bu vatandaşlarımızın sayısı 72 bin 879. Hastanede yatanlara da acil şifalar diliyorum."

Toplam sahada çalışan personel sayısının 120 bin 344 olduğunu aktaran Oktay, "Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Çalışmalara baktığımızda, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Elimizdeki imkanları diğer illere odaklamış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

Sahada an itibarıyla iş makinalarıyla birlikte 12 bin 241 aracın olduğunu belirten Oktay, bunun bir anlamda Türkiye'de araç takip sistemine entegre araçların üçte birinin afet bölgesinde olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fuat Oktay, afet bölgesinde 933 vincin bulunduğunu kaydederek, şunları ifade etti: "Hava, deniz ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor. Hava şartları da hava araçlarını kullanmamıza müsaade ettiği için çok daha yoğun hem lojistik destek hem sahaya intikalde hızlılık ama aynı zamanda da yardımların ulaştırılmasıyla alakalı özellikle ücra köşelere, bize çok ciddi bir esneklik ve hız kazandırmış durumda. Yapılan sorti sayısına baktığımızda, 2 bin 293 sorti yapılmıştır. Çok ciddi bir operasyon. Yine ilaveten gemilerle bu faaliyetleri denizden de yürütüyoruz 22 aracımızla. Ayrıca Türk Hava Yollarımız var. Bugüne kadar 177 sefer de THY yapmış durumda. 82 bin vatandaşımızı ve görevli ekibi ücretsiz olarak taşımıştır. Ayrıca 46 kargo seferinde de 3 bin 245 ton malzeme taşımıştır."

"BESLENME VE BARINMA ÖNEMLİ"

Beslenme konusunda ciddi mesafe katedildiğini vurgulayan Oktay, ulaşılmayan hiçbir yerin olmadığını söyledi.

Oktay, bugün gün içerisinde 1 milyon 300 bin öğün kapasitesine ulaşıldığını aktararak, bu kapasiteyi artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Arama kurtarma ne kadar önemliyse beslenme ve barınmanın da o kadar önemli olduğuna işaret eden Oktay, katkı veren tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Barınma ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler boyutunda barındırılan vatandaşların 461 bine ulaştığını kaydetti.

Şehir içerisindeki barınmaların da devam ettiğini, bunun 800 bini aştığını dile getiren Fuat Oktay, yaklaşık 40 bin civarında kişinin tahliye edildiğini söyledi. »AA