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Çocukların emrinde

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gezici Kütüphane Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen çocukların çeşitli etkinlikler yapması için görevlendirildiğini belirterek çocukların emrinde olduğunu söyledi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Çocukların emrinde

Vali Ziya Polat, depremin ilk olduğu günden itibaren Hatay’ın Hassa ilçesinde koordinasyonu sağlamak ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.
Hatay Hassa'da Vali Ziya Polat koordinesinde Hassa Kaymakamı Osman Acar, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin ve tüm ekipler çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor.
Öte yandan Vali Polat, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ilk anından itibaren bölgede hem güvenlik hem de arama kurtarma çalışmaları yürüten Kahraman Mehmetçiğimizle bir araya geldi. 
6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ilk gününden itibaren Hatay Hassa'da koordinatör vali olarak görev yapan Vali Ziya Polat, gece gündüz demeden canla başla çalışan Yozgat UMKE ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.  »Alpaslan Demir

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Çocukların Emrinde
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