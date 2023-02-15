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Çocukları unutmadılar

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) depremzede çocukları unutmadı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Çocukları unutmadılar

Sorgun Gençlik Derneği tarafından depremzede çocuklar için 14-17 Şubat 2023 tarihleri arasında oyuncak toplama kampanyası düzenlenecek.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye birlik beraberlik içerisinde bölgeye yardım göndermeye devam ediyor. 
SORGED, maddi ve manevi destek sağlamaya devam ediyor. 
Depremzede çocuklara oyuncak göndererek küçükte olsa onların yüzünde mutluluğu görmek istediklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Az kullanılmış temiz veya sıfır oyuncaklarınızı 13.00 - 16.00 saatleri arasında SORGED ofisine teslim edebilirsiniz. Adresimiz: Çay Mahallesi 123. Sokak No:5/4  (Ülkü Sokağı-İş Bankası Arkası) İletişim: 0354 415 5821. Desteklerinizi bekler, şimdiden teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. 
SORGED tarafından afet bölgesinde bulunan depremzede çocuklar için oyuncak bağışı kampanyası başlatıldığının altını çizen Başkan Uğuz, afet bölgelerinde çok sayıda depremzede çocuk bulunduğuna dikkat çekti.
Çocuklara bir nebze moral verilebilmesi adına oyuncak bağışının çok yararlı olacağına değinen Uğuz, bu düşünce doğrultusunda vatandaşlara oyuncak çağrısında bulunuldu. »Haber Merkezi

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Çocukları Unutmadılar
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