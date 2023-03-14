Çocukları ödüllendirdi

Yozgat'ta ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum' sloganıyla başlatılan projede Bilal Şahin Cami'sine giden 82 öğrenciye Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin'in hazırlattığı çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yozgat'ta Yozgat Eğitim Sosyal Gelişim Derneği (YESDER) tarafından yürütülmekte olan "Haydi çocuklar camiye, Namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum" projesinde Bilal Şahin Cami'nde ödül programı düzenlendi. Düzenlenen programda camiye giden öğrencilerin tamamına Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin tarafından çeşitli hediyeler verilerek camiye giden çocuklar ödüllendirildi. »Haber Merkezi