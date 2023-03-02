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Çocuklara motivasyon

Yenifakılı İlçesinde çocuklar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

02 Mart 2023 Perşembe 02:00
Çocuklara motivasyon

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Yenifakılı ilçesinde misafir olan çocuklar ile ilçe öğrencilerine yönelik kaynaşma ve moral etkinlikleri bu hafta da devam etti. 
Yenifakılı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçe kütüphanesinde öğretmenler ve gönüllü lise öğrencileri koordinasyonun da düzenlenen programda, çocuklar için çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Film ve sinema gösterisi ile moral bulan çocuklara ikramlarda da bulunuldu. Çocukların yoğun katılımı ve ilgisiyle gerçekleşen sahne etkinlikleri önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Çocuk, her daim çocuk. Çocuklar gülünce biz de gülüyoruz, onları mutlu etmek en büyük emelimiz.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklara Motivasyon
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