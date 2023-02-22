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Çocuklara kucak açtı

Yenifakılı Kaymakamlığı,  özellikle çocukların deprem travmasını atlaması için harekete geçti. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Çocuklara kucak açtı

Deprem bölgesinden ayrılarak kente yerleşen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi.
Yozgat Yenifakılı Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, “Etkinlikle birlikte deprem bölgesinden ilçemize gelen çocuklarımız ilçemizdeki çocuklarla kaynaştı. Çocuklar çok keyifli vakit geçirdi.” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışıyor. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan depremzedelerden bazıları Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine yerleşti.
“İLÇEMİZE BİRÇOK DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ GELDİ”
Deprem bölgesinden ilçeye birçok depremzedenin geldiğini belirten Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, “Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ilimizde büyük çaplı depremler oldu. Bu depremlerde birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı ve bir o kadar kişi de maalesef yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Deprem bölgelerinden de ilçemize birçok depremzede vatandaşımız geldi. Onları şu anda misafir etmekteyiz. Başta çocuklarımız olmak üzere deprem bölgelerinden gelen ailelerimiz büyük bir travma atlattı. Biz de Yenifakılı Kaymakamlığı olarak bu zor günlerinde bu travmayı en az hasarla atlatabilmeleri için ellerimizde gelenini yapmaya çalışıyoruz.” dedi. 
ÇOCUKLAR BİRBİRLERİ İLE KAYNAŞTI
Düzenlenen etkinliğin detaylarını paylaşan Kaymakam Altay, “Kaymakamlığımız bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz,  Halk Eğitim Müdürlüğümüz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve diğer paydaş gruplarla birlikte bir organizasyon yaptık. Hacivat Karagöz gösterisi, kukla gösterisi, resim etkinliği, çanta boyama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan ailelerimiz ve çocuklarımız bu sayede depremin oluşturduğu olumsuz havadan bir nebzede olsa uzaklaşmış oldular. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımız ilçemizdeki çocuklarla kaynaşarak bu etkinlikte çok keyifli vakit geçirdi.” ifadesini kullandı.
ETKİNLİKLERİN DEVAMI GELECEK
Gönüllü lise son sınıf öğrencilerinin de etkinlikte görev aldığını belirten Altay açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Öğrencilerimiz pamuk prenses ve palyaço kıyafetleri ile programa renk katması çocukların büyük beğenisini kazandı. Çocuklarımız için düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikler tiyatro kursu, görsel sanatlar kursu, sinema gösterimi gibi etkinlikler şeklinde devam edecektir.” »Haber Merkezi

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Çocuklara Kucak Açtı
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