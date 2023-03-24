‘Çocuklara gözümüz gibi bakıyoruz’

İLÇEDE YAKLAŞIK 2 BİN ÖĞRENCİ KONTROL EDİLECEK

Çocuklardaki göz sağlığı sorunlarının erken teşhisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, ''Çocuklarımızda görme kusurları ağrıyla veya başka bir şekilde kendini sık belli etmediği için gözden kaçabilir ve ilerleyen yaşlarda görme bozuklular oluşturabilir. Bu anlamda önleyici bir sağlık hizmeti olarak ilçemizde yaklaşık 2 bin çocuğumuzu Akdağmadeni Kaymakamlığı, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde detaylı göz taramalarını ve muayenelerini yapıyoruz. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Canleblebici Hocamız büyük bir özveri ve gayretle çocuklarımızı tek tek en detaylı şekilde inceleyerek göz muayenelerini tamamlıyor. Bu süreçte çocuklarımızdaki kırma kusurları, göz kayması, göz tembelliği ve diğer görme bozuklukları varsa saptanıp erken teşhis yapılmış oluyor. Çok verimli ve bizler için önemli bir proje oldu. İnşallah çocuklarımızın muayeneleri tamamlandıktan sonra varsa göz bozuklukları tedavilerine erken yaşta başlanarak ilerleyen yaşlardaki olumsuzlukların önüne geçmiş olacağız.'' dedi.

Projenin gerçekleşmesi ve öğrencilerin ayrıntılı şekilde göz muayenelerinin yapılmasında büyük emeği olan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Canleblebici, yapılan muayeneler sonucunda çocuklarda görme bozukluğu tespit edildiği andan itibaren tedavilerine başlandığını belirti. Canleblebici “İlçemizde paydaş kurumlarımız ile birlikte ilkokul çocuklarımıza göz taraması programı başlattık. Bu programımız neticesinde çocukların görmeleri, detaylı refraksiyon muayeneleri ve göz arkası muayeneleri yapılmaktadır. Yapılan muayeneler sonucunda görme kaybı veya kusuru tespit ettiğimiz öğrencilerin hızlı bir şekilde tedavisine başlamaktayız. Kendi hastanemizde tedavi edemeyeceğimiz durumdaki çocuklarımızı da ilgili büyük hastanelere yönlendirmekteyiz. '' dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURDUK"

Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Suzan Tek Ayaz “Çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için kurumlarımız ile birlikte çok önemli bir adım attık. İlk aşamada çocuklarımızın göz muayenelerine başlayıp sonrasında diğer sağlık taramalarını yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte Belediye Başkanımız ve İlçe Kaymakamımızın desteği çok önemliydi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretleri ve Göz Hastalıkları Uzmanı Mehmet hocamızın gönüllü olması bu projeyi tüm kurumlarımızla gerçekleştirmemizi sağladı.” dedi.

Başkan Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi tarafından oluşturulan takvimle her hafta farklı okullardan öğrenciler hastaneye servislerle getirilmekte tüm işlemleri yapıldıktan sonra tekrardan öğretmenleriyle birlikte okullarına bırakılıyor. Sağlıklı Kentler Birliğine Yozgat bölgesinde üye olan tek kurum olan Akdağmadeni Belediyesi vatandaşlara söz verdiği gibi sağlık alanında da halkın faydasına projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Proje en baştan beri içerisinde yer alan Akdağmadeni Kaymakamı Sayın Fatih Topuz’a, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Suzan TEK Ayaz’a, Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimimiz Muhammed Cihad Zenbilci'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ersoy Ceylan’a ve özellikle Göz Hastalıkları Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Canleblebici Hocamıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi