Çocuklara anlatırken dikkat

Psikolog Kılıçaslan, ‘Güzel vatanımıza geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun’ dedi.

Kılıçaslan, depremden etkilenen çocuklara ilişkin uyarılarda bulunarak bu sürecin içerisinde onlar da pek çok şeyi anlıyor, görüyor ve seyrettiğini söyledi.

Psikolog Kılıçaslan yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; ”Depremden etkilenen çocuğuma nasıl yaklaşmalıyım. Bu süreçte belki de hepimiz daha önce hissetmediğimiz yoğunlukta duygular yaşıyoruz; üzüntü, öfke, çaresizlik, hayal kırıklığı, umut, tükenmişlik. Peki ya çocuklarımız? Bu sürecin içerisinde onlar da pek çok şeyi anlıyor, görüyor ve seyrediyorlar. Çocuklar somut düşündüklerinden dolayı depremin nasıl gerçekleştiğini zihinlerinde işleyemezler. Bu yüzden deprem zihinlerinde belirsiz bir kavram olarak kalır. Belirsiz kavramlar ise çocukları ürkütür ve çocuklardaki kaygının artmasına sebep olur. Kaygı düzeyi artan çocuklar yoğun bir endişe, güvensizlik ve korku hissederler. Bu yüzden çocuğa deprem ile ilgili gelişim düzeyine uygun açıklamalar yapılmalı ve çocuk için belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. 3-6 yaş okul öncesi dönem İçin, somutlaştırarak anlatın çocuğa depremi anlatmak için oyunlardan ve oyuncaklardan yararlanmak bu dönem için uygun olandır. Oyun şeklinde anlatılan olaylar çocuk için somut olmasından dolayı daha anlaşılır hale gelecektir.

ÇOCUKLARIN DİLE GETİREMEDİĞİ KORKULARI KONUSUNDAKİ İPUÇLARINI GÖRÜN

Bu yaşlardaki çocuklar kaygılarını oyun, uyku düzeninde değişiklik, yeme içme düzeninde değişiklik gibi sözel olmayan yollarla ortaya koyabilirler. Sözel olmayan bu kaygıları fark edebilmek aileler için oldukça önemlidir. Çocuklarla daha fazla temas halinde olmak; sarılmak, öpmek çocukların güvende hissetmeleri için önemlidir.

Oyun yolu ile çocukların duygularını dışa vurmalarına fırsat tanımak gereklidir, bu yüzden bu dönemde çocuğun korku ve kaygı temalı oyunları engellenmemelidir.

ÇOCUKLARIN GÜVENDE OLMA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIN

Çocuklar böyle dönemlerde güvende olup olmadıklarını merak ederler, bununla ilgili endişeli hissedebilirler. “ Tüm bu olanlar seni korkutmuş olabilir ama merak etme annen ve baban olarak biz senin yanındayız” gibi cümlelerle çocuğa, onun duygularını anladığınızı ifade edebilirsiniz.

7 YAŞ VE ÜZERİ, OKUL ÇAĞI ÇOCUĞU

Bu yaştaki çocuklar sosyal dönemde olduklarından dolayı daha fazla bilgiye maruz kalırlar. Ancak olaylar kendilerinden uzakta yaşansa dahi kendi başlarına gelebileceği endişesini yaşayıp yoğun kaygı duyabilirler. Yer kabuğunun hareketliliği ve depremin nasıl bir doğa olayı olduğunu çok fazla detaya girmeden anlatabilirsiniz.

Çocukların yaşları büyüdükçe soracağı sorular artabilir mümkün olduğunca net ve karmaşıklıktan uzak kısa cevaplar verilmelidir. Bu yaştaki çocuklar neden sonuç ilişkisi kurmak isteyeceği için sağlam yapıların öneminden ve deprem sırasından yapılmaması gereken durumların zararından da (yüksek kattan atlamak ve benzeri) söz edilebilir. Kendi evi, okulun güvenliği veya bölgenin güvenliği ile alakalı bilgiler vermek çocuğun kendisini güvende hissetmesi için de önemlidir. Böyle zamanlarda çocukların, yetişkinlerin kendilerini koruyacağına dair inançları zedelenir. Yetişkinlerin neden bu tür felaketleri önleyemediklerine dair sorular sorabilir ve öfkelenebilirler. Bu öfkenin altında yatan sebebin güvensizlik duygusu olduğunu anlamaya çalışın ve bu tür sorulara cevap verin.

Daha büyük yaştaki çocuklar ve ergenler ise depremin etkilerini daha rahat anlayabilirler ancak onların asıl ihtiyacı olan bu olayın neden gerçekleştiğini bilmek ve bu konuda nelere dikkat edilirse daha az zararla atlatılabileceğini öğrenmektir. Doğal afetlerin de tıpkı hayatımızda kontrol edemediğimiz pek çok olay gibi kontrolümüz dışında geliştiğini onlara anlatabilir ve kendimizi korumak için nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında çocuğu bilgilendirebiliriz. Böyle günlerde çocuğa yardımlaşmadan bahsedip dayanışma ve empatinin önemini de anlatmış oluruz.

Son cümlem Türk Milleti için eminim hiç zor olmayacaktır. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir