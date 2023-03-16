Çocuklar oyunla iyileşiyor

Proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgeden Yozgat’a gelen çocuklar için Üniversite Merkezi Kütüphanede oyun temelli çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın Eşi Pınar Filiz Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagehan Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın eşi Hilal Karadağ, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli eğitici ve öğretici oyunlar oynatılarak depremin izleri silinmeye çalışıldı. Çocuklar oyuncak ve hediyelerle sevindirildi.

Etkinliğe katılarak ve çocukların heyecanına ortak olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinden Yozgat'a gelen depremzede çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Sağlık Bilimler Fakültesi Çocuk Gelişimciler Topluluğu tarafından depremzede çocuklara moral olmak ve çocukların kaynaşmasını sağlamak amacıyla birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bugün de çocuklarımız için düzenlenen etkinliklerde palyaçolar, boyama etkinlikleri, müzikli eğlence ile oyunlar oynayarak çocuklar keyifli vakit geçirmelerini sağlamak istedik. Hem ailelerin hem de çocukların moral bulmasını amaçladık. Çocuklarımızı oyuncak ve çeşitli hediyelerle sevindirdik. Bundan sonraki günlerde de hem aileler için hem de çocuklar için etkinliklerimiz devam edecek. Yapılan etkinliklerle depremde en çok etkilenen kesim olan çocuklarımızın, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle yaşadıkları tramvayı azaltmalarını ve sosyal adaptasyonlarını destekleyerek depremin izlerini silmelerini sağlamaya çalışıyoruz” dedi. »Haber Merkezi