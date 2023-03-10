Çocuklar oyunla iyileşecek

Proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremden sonra deprem bölgesinden Yozgat’a gelen çocuklar için oyun temelli çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerde kullanmak üzere çocuklar için oyuncak toplayan Çocuk Gelişimi Bölümüne yardımsever Yozgatlılardan oyuncak yağdı. Topluluk projenin daha etkili olması ve çocukların hayatına dokunması için oyuncak bağışları bekliyor.

“TRAVMAYLA BAŞ ETMELERİNE DESTEK OLACAĞIZ”

YOBÜ Çocuk Gelişimciler Topluluğu bu projeyle depremden etkilenen çocukların oyunlar ve çeşitli aktivitelerle yaşadıkları tramvayı azaltmayı ve sosyal adaptasyonlarını desteklemeyi amaçlıyor. Çocuk Gelişimi Topluluğu danışmanı Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şenay Aras Doğan, çok sayıda insanı etkileyen depremin büyük ve uzun vadeli travmatik sonuçlarına dikkati çekti. Topluluk Danışmanı Doğan, bu tür durumlarda oyun oynamanın, çocuğun kendisini ifade etmesinin ve iyileşmesinin en iyi yollarından biri olduğunu söyledi.

“ETKİNLİKLER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANESİNDE DÜZENLENECEK”

Amaçlarının depremin korkutucu yüzüyle karşı karşıya kalan çocukların anksiyete, korku gibi duygulara sıkışıp kalmasını önlemek olduğunu vurgulayan Öğretim Üyesi Doğan “Olumsuz duyguların yerine yardımlaşma, birlikte iyileşme, paylaşma gibi olumlu duyguları deneyimlemeleri için bir fırsat oluşturmayı amaçladık” dedi.

Doğan etkinliklerin her yaştan çocuğa açık olduğunu söyledi. Ancak 2-12 yaş arasındaki çocuklar için daha yoğun etkinlikler planladıklarını belirten Şenay Aras Doğan, çocuklarla resim çizme, oyun oynama, film izleme, drama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştireceklerini kaydetti.

“PROJE 31 MAYIS’A KADAR SÜRECEK”

1 Mart’ta başlayan projenin Mayıs ayı sonuna kadar süreceğine dikkati çeken Doğan oyun materyallerinin bir kısmının Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından karşılanacağını ancak projeyi duyan yardımsever Yozgatlıların da depremden etkilenen çocuklar tarafından kullanılmak üzere çok sayıda oyuncak gönderdiğini belirtti.

“DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA DESTEK OLALIM”

Projeye destek olanlara teşekkür eden Doğan, tüm Yozgatlıları küçük büyük, az çok demeden oyuncak veya aktivite materyali göndererek depremden etkilenen çocuklara destek olmaya çağırdı.

Oyuncak ya da materyal sağlayarak projeye destek olmak için iletişim adresleri

Elden bırakmak için: Yozgat Bozok Üniversitesi Şehir Merkezi Rektörlük Binası Merkez/YOZGAT

Kargo için: Yozgat Bozok Üniversitesi Atatürk Yolu 7. Bilal Şahin Kampüsü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Merkez/YOZGAT »Haber Merkezi