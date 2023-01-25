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Çocuklar mutlu

Boğazlıyan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen “Camiye Gelmeyen Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında mini hayvanat bahçesi yapıldı. 

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Çocuklar mutlu

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin güzel ve eğlenceli vakit geçirmesi adına İlçe Müftülüğü tarafından mini hayvanat bahçesi oluşturuldu.
Yukarı Mahalle Camı altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezine yapılan mini hayvanat bahçesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. 
Yapılan proje kapsamında okulların açılması ile birlikte ilçede eğitim gören tüm anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin mini hayvanat bahçesini gezdirmek amaçlanıyor. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Mutlu
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