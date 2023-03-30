Çocuklar iftarda buluştu

İlçe Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında çocuklara hediye satranç dağıtıldı.

Müftülük tarafından düzenlenen programa Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca ve Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı’nın katıldı.

Program sonrasında İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı tarafından yapılan açıklamada, “Diyanet Gençlik Merkezimizde iftar programı düzenledik. Geçtiğimiz ay Peygamber Efendimizi anmak için kitap okuma halkasında buluştuğumuz çocuklarımızla bugün de iftar programında buluştuk. Kaymakamımız Sayın Yusuf Ilıca ve İlçe Müftümüz Oğuzhan Avcı’nın katıldığı programın sonunda çocuklarımıza hediye satranç dağıtıldı. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, daima yanımızda olan Kaymakamımız Sayın Yusuf Ilıca’ya teşriflerinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür ederiz. Sizler de Gençlik Merkezimizde çocuklarımıza iftar vermek isterseniz, Şefaatli Müftülüğü ’ne bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi