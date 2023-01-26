Çocuklar için hazır

Çandır ilçesinde sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki alt yapıları da güçlendiriyor. Bu çerçevede birçok okul ve mahalleye, kurumlarla yapılan işbirlikleri ile halı saha yapımı gerçekleştirildi. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor yatırımları çerçevesinde Şehit Halim Altay İlkokuluna halı saha yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Yozgat’ta da yürütülen faaliyetler çerçevesinde Şehit Halim Altay İlkokuluna halı saha hizmete hazır hale geldi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda hayata geçirilen halı sahalar, tamamlanarak gençlerin hizmetine sunuldu. »Haber Merkezi