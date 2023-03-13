Çocuklar için etkinlik

Yerköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kılıç, Molla Hüsrev KYK Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeler için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Etkinlikte palyaço, müzik gösterisi, boyama, eğitsel oyunlar ve sportif yarışmalar yapıldığını ifade eden Kılıç, "Amacımız, depremzedelerin yaşadığı travmayı bir nebze olsun unutturarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak ve moral vermektir. Bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir." dedi. »AA