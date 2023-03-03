Çocuklar gülerse dünya güler

Yozgat Valiliği tarafından Sarıkaya Belediyesi için tahsis edilen Gezici Sinema Aracı ile çocuklar çizgi film izledi.

Sarıkaya Belediyesi, depremin ardından Hatay Akbez’de kurulan yaşam alanlarında çocuklara yönelik etkinlik yapmaya karar verdi.

"ÇOCUKLARIN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgelerinde yaraları sarmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Açıkel, “6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından elimizden geleni yaparak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Hassa Akbez’de bulunan çadır kentimizdeki çocuklara moral olsun diye çizgi film etkinliği yaptık. Gezici sinema aracını bize tahsis eden Valimiz Ziya Polat’a teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi